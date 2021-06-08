اكتشاف حيوانات على قيد الحياة بعد تجمدها 24 ألف عام

عثر علماء روس، على مخلوقات دقيقة للغاية متجمدة داخل التربة الصقيعية المستخرجة من الأرض في سيبيريا، وذلك باستخدام أحد أجهزة الحفر.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة “Current Biology”، أن حيوانًا مجهريًا قد رجع إلى الحياة بعد أن ظلّ متجمدًا داخل التربة الصقيعية القطبية لما يزيد عن 24 ألف سنة.

وأشارت المجلة إلى أن “الروتيفيرات”، وهي سلسلة من الخلايا الدقيقة يتفاوت حجمها ما بين 4 – 15 ميكرون، تنمو وتتكاثر في بيئات مائية، ويبدو أنها قادرة بشكل فائق على البقاء والتكيف مع ظروف لا يمكن تخيل صعوبتها.

وقال الباحث في مختبر “كرولوغي” في مركز “بوشتشينو” العلمي للبيولوجيا في روسيا، ستاس مالافين: ما توصلنا إليه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحيوانات متعددة الخلايا يمكن أن تصمد أمام عشرات الآلاف من السنين في في حالة الأيض المتوقفة تمامًا تقريبًا.

واستعان الباحثون الروس بالكربون المشع لتحديد أن المخلوقات التي استعادوها من التربة الصقيعية، وهي أرض متجمدة على مدار العام، بصرف النظر قرب الطبقة من سطح الأرض، كان عمرها حوالي 24 ألف عام.

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