الروبوت ذو الـ 64 إصبعًا.. أحدث ابتكارات “ناسا”

تتزايد جهود مختبر الدفع النفاث الذي يعتبر مركز ناسا الرائد للاستكشاف الآلي، من أجل إرسال الروبوتات ، وليس البشر ، إلى الفضاء.

يأتي هذا في سياق حرص “ناسا” على تنفيذ خططها الهادفة للتغلب على تحديات ضخمة تصاحب إرسال البشر إلى المريخ، فبينما كان يتم إرسال مركبات فضائية ومركبات هبوط ومركبات مدارية إلى سطح الكوكب الأحمر ، تم تطوير تقنيات لإرسال روبوتات أكثر تقدمًا إلى وجهات أخرى في النظام الشمسي ، مثل القمر والكويكبات والقمر الجليدي يوروبا للمشتري.

وتشتمل العديد من المواقع على عوائق مثل المنحدرات الصخرية والأودية شديدة الانحدار والجليد الزلق الذي يغطي محيطات تحت السطح، وبالتالي برزت الحاجة إلى تصميم وبناء روبوتات يمكنها التنقل بأمان والصمود في وجه تلك الظروف الصعبة والعمل كمستكشفين احتياطيين.

وطوّر مختبر الدفع النفاث برنامجًا متطورًا لجميع مركبات المريخ التي تم إرسالها مما يسمح باستمرار السيطرة من الأرض، ومع ذلك ، فإن هناك برنامج يسمح للمركبة الجوالة بالقيادة على سطح المريخ بشكل مستقل قدر الإمكان ، ووضع الأدوات على السطح ، واستخدام الكاميرات والأدوات الأخرى لرؤية المحيط واستشعار ه.

ولاستكشاف وجهات النظام الشمسي المستقبلية ، يتم تجريب تصميمات مختلفة باستخدام الأطراف والعجلات.

على سبيل المثال ، تم تطوير عربة جوالة بأربعة أطراف و 64 إصبعًا تسمى LEMUR (روبوت Limbed Excursion Mechanical Utility) لتوسيع نطاق الجدران الصخرية عن طريق الإمساك بمئات من خطافات الأسماك الصغيرة في كل إصبع. أدى هذا المشروع التجريبي إلى جيل جديد من الروبوتات التي يمكنها المشي ، والتسلق ، والزحف ، وحتى استخدام القبضتين لتثبيتها على الأسطح.

أما بالنسبة للروبوتات التي تتدحرج … فإن مختبر الدفع النفاث يعيد اختراع المركبات ذات العجلات المختلفة، حيث يحتوي Axel Rover على عجلتين ورابط يعود إلى الخلف، ويتم التدحرج كثنائي للتغلب على المنحدرات الحادة.

وتشتمل المركبات الأخرى ذات العجلتين على روبوت صغير الحجم قابل للطي بحجم صندوق الأحذية يسمى A-PUFFER والذي يمكنه يومًا ما أن يجوب مناطق من القمر لا يمكن لرواد الفضاء الوصول إليها ، بينما تعتبر BRUIE ، مركبة غاطسة يمكنها استكشاف المحيطات الجوفية للأقمار الجليدية للنظام الشمسي .

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