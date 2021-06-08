تحديث iOS 15 – المميزات الكاملة، هواتف الايفون المدعومة، وكل ما تود معرفته!

أعلنت ابل رسمياً عن تحديث iOS 15 المنتظر خلال الحدث الافتتاحي لمؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021. التحديث الجديد لأجهزة الايفون يركز بشكل أساسي على تطوير التطبيقات الافتراضية في النظام فضلاً عن إضافات جديدة لتعزيز الخصوصية وتعديلات في نظام الإشعارات. هنا في هذا المقال سوف نتناول مميزات تحديث iOS 15 بشيء من التفصيل كما سنتطرق إلى أجهزة الايفون التي يدعمها التحديث وموعد الإطلاق الرسمي.

مميزات تحديث iOS 15 لأجهزة الايفون

فيس تايم FaceTime – هل سيكون بديلاً لـ Zoom ؟

نال تطبيق فيس تايم FaceTime الخاص بالمكالمات الصوتية والمرئية والدردشة النصيب الأوفر من اهتمام ابل في هذا التحديث مقارنة بأي تطبيق أو خدمة أخرى. تطبيق فيس تايم مع تحديث iOS 15 يشهد طفرة حقيقية هي الأكبر منذ إطلاق التطبيق ويمكننا أن نقول أن فيس تايم مع تلك الإضافات الجديدة يمكن اعتباره بديلاً مميزاً لتطبيق زووم Zoom.

مميزات فيس تايم FaceTime الجديد على تحديث iOS 15

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay والتي تسمح لك بمشاركة محتوى الشاشة المعروض عندك مع الطرف/الأطراف الأخرى للمحادثة، مع هذه الميزة يمكن مشاهدة الفيديو معاً أو الاستماع للموسيقى بشكل متزامن، أو مشاهدة عرض تقديمي مباشرة من جهازك.

تحديث تطبيق فيس تايم لدعم خاصية الصوت المحيطي Spatial Audio حيث ستسمع الصوت من مكان وجود شاشة المحادثة على الشاشة لجعل المحادثة أكثر واقعية، أيضاً سوف يتغير اتجاه الصوت بتغيير موضع المتحدث على الشاشة أثناء المكالمة.

خيارات جديدة من أجل عزل الصوت وإلغاء الضوضاء في الخلفية والتركيز على ما تقوله أنت Voice Isolation وإذا كانت الأصوات الخلفية مهمة يمكنك تضمينها أيضاً عبر خيار Wide Spectrum.

إضافة وضع تقسيم الشاشة بشكل متساوٍ Grid View لجعل المحادثات الجماعية أسهل كما يتم تمييز الشخص المتحدث بوضع إطار حوله.

إضافة وضع البورتريه Portrait mode لجعل الخلفية مشوشة والتركيز على الشخص المتحدث.

إمكانية دعوة الأصدقاء إلى المحادثة من ويندوز أو ماك أو الأندرويد من خلال رابط المحادثة الذي يمكن مشاركته بسهولة مع الحفاظ على تشفير المكالمات التام.

عمل جدولة للقاءات والمكالمات القادمة وعرضها داخل تطبيق التقويم.

إمكانية مشاهدة الفيديو بشكل متزامن مع الآخرين عبر منصات البث المختلفة، وكذلك الاستماع للموسيقى.

تطبيق الرسائل

إضافة قسم Shared with You لعرض الروابط التي تمت مشاركتها معك داخل الرسائل (هذه الميزة متاحة أيضاً في تطبيق الصور والموسيقى والأخبار ومتصفح سفاري وغيرها.)

عرض مجموعة الصور التي يتم إرسالها إليك في شكل ألبوم مع تسهيل حفظ الصور من داخل التطبيق.

خاصية Focus

خاصية جديدة أضافتها ابل إلى تحديث iOS 15 تعطيك الفرصة للتحكم بوقتك وتركيزك على الايفون بصورة أفضل ومنع التشتت أثناء أداء المهام المختلفة. يمكنك اختيار أي وضع من الأوضاع التي تتيحها ميزة Focus مثل الدراسة، العمل، النوم، وغير ذلك وتحديد نوعية الإشعارات التي تود استقبالها في أي وضع من تلك الأوضاع.

مثلاً يمكنك استقبال إشعارات البريد الإلكتروني فقط أثناء العمل وهكذا. أيضاً سيتم إشعار باقي المستخدمين في الرسائل أنك تستخدم خاصية Focus لمنع التشتت حتى لا يقومون بإزعاجك، كما يمكنك عمل رد تلقائي على الرسائل عند تفعيل Focus، أيضاً سوف يتم الاعتماد على الذكاء الصطناعي في تحديد الإشعارات الأهم والأقل الأهمية.

الإشعارات

نظام الإشعارات يعد من أهم مميزات تحديث iOS 15 حيث تم تعديل الإشعارات بالشكل الآتي:

إعادة تصميم الإشعارات لتصبح ذات شكل جديد متصمنة أيقونات أكبر حجماً وصورة جهة الاتصال إن كانت متاحة لسهولة تمييزها.

ميزة ملخص الإشعارات Notification summary والتي سوف تعطيك لمحة سريعة عن أهم الإشعارات التي وصلتك على مدار اليوم أو الليلة في الوقت الذي تختاره. يتم تخصيص الملخص لك حتى يساعدك على معرفة الأشياء التي فاتتك أثناء التركيز على أمور أخرى.

إمكانية كتم الإشعارات من تطبيق معين لمدة محددة، واقتراح عمل كتم للإشعارات المتتابعة التي لا تشارك فيها.

متصفح سفاري

تعديل في شريط التبويبات وطريقة عرض التبويبات والتنقل بينها وترتيبها وحفظها في مجموعات.

إمكانية البحث الصوتي من خلال المتصفح.

إمكانية تثبيت الإضافات والملحقات إلى متصفح سفاري على الايفون مثلما هو الحال في نظام ماك.

خاصية منع التتبع الذكي في سفاري باتت الآن تقوم بحجب الـ IP الخاص بك عن المواقع.

تحويل كل المواقع إلى بروتوكول HTTPS الأكثر أماناً حتى وإن كانت لا تدعمه.

الكاميرا والصور

ميزة Live Text للتعرف على النصوص وتحديدها داخل الصور. يمكن أيضاً التعرف على عناوين البريد الإلكتروني أو الأرقام مباشرة من الصورة مع إمكانية التظليل والنسخ. الميزة متاحة داخل تطبيق الصور والكاميرا.

إمكانية ترجمة النصوص مباشرة عبر الكاميرا بشكل حي لأي نص.

ميزة التعرف على الأشياء في الصور وعبر الكاميرا والبحث عنها عبر الإنترنت سواء أكانت زهور، معلم سياحي، منتج، كتاب، وأي شيء.

تطوير خاصية الذكريات Memories في تطبيق الصور بحيث تتيح تجميع عدة صور معاً مع إمكانية إضافة الموسيقى من خدمة Apple Music والتحكم بالشكل العام لها وطريقة عرضها.

تطبيق الصحة

إمكانية مشاركة بيانات الصحة واللياقة البدنية في تطبيق الصحة مع الطبيب المعالج أو أي شخص آخر تختاره.

إمكانية مشاركة إشعارات الصحة مع الآخرين مثل إشعار معدلات نبضات القلب الغير منتظمة.

معرفة الجوانب الصحية والبدنية التي تحرز فيها تقدماً والتي تتراجع فيها.

حساب درجة الاتزان أثناء المشي وتحديد خطورة السقوط مستقبلاً وإرشاد المستخدم إلى تمارين مخصصة.

تحسين عرض نتائج التحاليل الطبية داخل التطبيق.

iCloud+

خدمة iCloud+ جديدة تتيح ميزة Private Relay وهي عبارة عن خدمة VPN باسم Private Relay.

إمكانية إخفاء بريدك الإلكتروني الحقيقي عن الخدمات التي تقوم بالتسجيل فيها حيث سيوفر لك الآي كلاود بريد إلكتروني عشوائي بديل.

تطبيق الطقس

تحديث واجهة المستخدم في تطبيق الطقس لعرض المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس (نفس واجهة تطبيق Dark Sky) مع رسوميات متحركة مميزة.

عرض خريطة الطقس بما في ذلك جودة الهواء والرطوبة وما إلى ذلك.