“يونيسيف” تختار أحمد حلمي سفيرًا للنوايا الحسنة

قررت منظمة “يونيسف” اختيار النجم المصري أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمنظمة على “تويتر”: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ونشر الحساب فيديو يظهر فيه مدير “اليونيسف” الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، مع الفنان المصري، قال له فيه: “عندما تقول للجميع إنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، فإنهم يؤكدون كم أنت ممثل رائع وكم تسعدهم وتجعلهم يضحكون”.

فكان ردّ “حلمي” أن قال: وأنا اليوم أيضا فخري قد ازداد الحقيقة، لن أكون مجرد سفير لمكتب مصر، لكن سنحقق المزيد والمزيد في الدورة القادمة، ليس محليًا فقط، ولكن كذلك على المستوى الإقليمي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية