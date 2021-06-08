“ما شافوهاش”.. نغم جزائري يحصد 230 مليون مشاهدة

نجحت أغنية جزائرية في حصد معدلات مشاهدة مذهلة على موقع “يوتيوب”، حيث تجاوزت حاجز الـ 230 مليون مشاهدة، في غضون فترة قصيرة.

وجاءت أغنية “ما شافوهاش” من أداء الفنان “موح ميلانو”، وتميزت بأنها وصلت إلى قلوب الملايين.

وكان فيديو كليب الأغنية، الذي أخرجه أمين بومدين، عنصرًا رئيسًا من عناصر الجذب، حيث ركّز على رسم صورة لحالة اجتماعية، حاكيًا عن طفل فقير يموت والده بينما كان صغيرًا في السنّ؛ مما يجبره على العمل مع الدراسة، لإعالة والدته وأخته الصغرى.

وخلال مشاهد الكليب ينجح الطفل في تحقيق أحلامه، مع الاحتفاظ بمسبحة منحها له أبوه وهو على فراش المرض.

ورأى الكثيرون أن سر النجاح الكبير لهذه الأغنية أنها لامست المجتمع الجزائري، وقد طرحها “موح ميلانو” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

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