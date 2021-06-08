تحديث iPadOS 15 – المميزات الجديدة، أجهزة الايباد المدعومة، وكل ما تود معرفته!

في مؤتمر ابل للمطورين الأخير WWDC 2021 كشفت ابل عن تحديث iPadOS 15 الخاصة بأجهزة الايباد وكذلك تحديث iOS 15 الخاص بأجهزة الايفون وأمور أخرى. في هذا المقال سوف نتناول أهم مميزات تحديث iPadOS 15 وأجهزة الايباد المدعومة وأهم التفاصيل المتعلقة به.

أهم مميزات تحديث iPadOS 15 لأجهزة الايباد

تطبيق فيس تايم بثوب جديد

مثلما هو الحال في تحديث iOS 15 للايفون، حصل تطبيق فيس تايم على أجهزة الايباد على نفس المزايا الجديدة والتي استعارت ابل منها الكثير من تطبيق زووم Zoom الشهير للاجتماعات ومكالمات الفيديو.

أبرز مزايا فيس تايم الجديدة على iPadOS 15 تشمل الآتي:

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay والتي تسمح لك بمشاركة محتوى الشاشة المعروض عندك مع الطرف/الأطراف الأخرى للمحادثة، مع هذه الميزة يمكن مشاهدة الفيديو معاً أو الاستماع للموسيقى بشكل متزامن، أو مشاهدة عرض تقديمي مباشرة من جهازك.

تحديث تطبيق فيس تايم لدعم خاصية الصوت المحيطي Spatial Audio حيث ستسمع الصوت من مكان وجود شاشة المحادثة على الشاشة لجعل المحادثة أكثر واقعية، أيضاً سوف يتغير اتجاه الصوت بتغيير موضع المتحدث على الشاشة أثناء المكالمة.

خيارات جديدة من أجل عزل الصوت وإلغاء الضوضاء في الخلفية والتركيز على ما تقوله أنت Voice Isolation وإذا كانت الأصوات الخلفية مهمة يمكنك تضمينها أيضاً عبر خيار Wide Spectrum.

إضافة وضع تقسيم الشاشة بشكل متساوٍ Grid View لجعل المحادثات الجماعية أسهل كما يتم تمييز الشخص المتحدث بوضع إطار حوله.

إضافة وضع البورتريه Portrait mode لجعل الخلفية مشوشة والتركيز على الشخص المتحدث.

إمكانية دعوة الأصدقاء إلى المحادثة من ويندوز أو ماك أو الأندرويد من خلال رابط المحادثة الذي يمكن مشاركته بسهولة مع الحفاظ على تشفير المكالمات التام.

عمل جدولة للقاءات والمكالمات القادمة وعرضها داخل تطبيق التقويم.

إمكانية مشاهدة الفيديو بشكل متزامن مع الآخرين عبر منصات البث المختلفة، وكذلك الاستماع للموسيقى.

مزايا تعدد المهام والتنقل بين التطبيقات

الشاشة الكبيرة لأجهزة الايباد تمنح المستخدم حرية في تشغيل أكثر من تطبيق معاً في آن واحد وتقسيم الشاشة والتنقل بين التطبيقات المفتوحة بسهولة.



ابل في تحديث iPadOS 15 ركزت على تطوير مزايا تعدد المهام والتنقل بين التطبيقات “الـ Multitasking” عبر الآتي:

قائمة تعدد مهام جديدة.

إمكانية الرجوع للقائمة الرئيسية لاختيار التطبيق الإضافي الذي تود العمل عليه.

إمكانية عرض التطبيق في منتصف الشاشة على التطبيقات الأخرى.

خاصية تقسيم الشاشة في نافذة ما والتنقل بين النوافذ المفتوحة.

دعم الاختصارات الخاصة بلوحة المفاتيح الفيزيائية عند توصيلها بالايباد. تظهر كافة الاختصارات عند الضغط على زر Command.

الويدجت وخاصية App Library

تلك المزايا التي قدمتها ابل للايفون أول مرة مع تحديث iOS 14 باتت الآن متاحة على الايباد أيضاً ضمن مميزات تحديث iPadOS 15.

الآن يمكنك إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية في الايباد بين التطبيقات والتحكم بالحجم والموقع.

ويدجت جديدة للتطبيقات المختلفة الافتراضية للنظام.

خاصية App Library الجديدة والتي تقوم تلقائياً بتقسيم وتنظيم التطبيقات الخاصة بك في شكل مجلدات.

الملاحظات

إمكانية تسجيل الملاحظات بشكل سريع عبر خاصية الملاحظات السريعة Quick Notes.

تدعم الملاحظات السريعة إضافة الكتابة النصية والكتابة بخط اليد وإضافة الروابط والوسوم وغيرها.

يتم حفظ الملاحظات السريعة إلى تطبيق الملاحظات الأساسي.

إمكانية تنظيم الملاحظات داخل التطبيق باستخدام خاصية الوسوم Tags.

الإشعارات

نظام الإشعارات يعد من أهم مميزات تحديث iOS 15 حيث تم تعديل الإشعارات بالشكل الآتي:

إعادة تصميم الإشعارات لتصبح ذات شكل جديد متصمنة أيقونات أكبر حجماً وصورة جهة الاتصال إن كانت متاحة لسهولة تمييزها.

ميزة ملخص الإشعارات Notification summary والتي سوف تعطيك لمحة سريعة عن أهم الإشعارات التي وصلتك على مدار اليوم أو الليلة في الوقت الذي تختاره. يتم تخصيص الملخص لك حتى يساعدك على معرفة الأشياء التي فاتتك أثناء التركيز على أمور أخرى.

إمكانية كتم الإشعارات من تطبيق معين لمدة محددة، واقتراح عمل كتم للإشعارات المتتابعة التي لا تشارك فيها.

الصور و الكاميرا

خاصية Live Text للتعرف على النصوص في الصور وترجمة النص أو نسخه كما هو.



خاصية التعرف على الصور والبحث باستخدامها عبر الإنترنت.

متصفح سفاري

تعديل في شريط التبويبات وطريقة عرض التبويبات والتنقل بينها وترتيبها وحفظها في مجموعات.

إمكانية البحث الصوتي من خلال المتصفح.

إمكانية تثبيت الإضافات والملحقات إلى متصفح سفاري على الايفون مثلما هو الحال في نظام ماك.

خاصية منع التتبع الذكي في سفاري باتت الآن تقوم بحجب الـ IP الخاص بك عن المواقع.

تحويل كل المواقع إلى بروتوكول HTTPS الأكثر أماناً حتى وإن كانت لا تدعمه.

تطبيق الترجمة

تطبيق الترجمة الخاصة بأبل بات الآن متاحاً على الايباد (التطبيق متاح على الايفون منذ تحديث iOS 14) مع إمكانية التعرف على لغة المحادثات تلقائياً وترجمتها.

إمكانية تعلم إنشاء تطبيقات للايباد بلغة البرمجة سويفت من خلال تطبيق Swift Playgrounds.

الخصوصية

برنامج الإرث الرقمي Digital Legacy program لتعيين شخص يقوم بمطالبة ابل ببياناتك المخزنة لديها بعد وفاتك.

خدمة iCloud+ جديدة تتيح خدمة VPN باسم Private Relay.

إمكانية إخفاء بريدك الإلكتروني الحقيقي عن الخدمات التي تقوم بالتسجيل فيها حيث سيوفر لك الآي كلاود بريد إلكتروني عشوائي بديل.

أجهزة الايباد المدعومة من تحديث iPadOS 15

جميع أجهزة الايباد التي تعمل بتحديث iPadOS 14 سوف يتم تحديثها لاحقاً على iPadOS 15. أجهزة الايباد المتوافقة مع تحديث iPadOS 15 جميعها مرفقة بالصورة الآتية:

موعد إطلاق التحديث الجديد!

تحديث iPadOS 15 سوف يصدر أولاً بنسخة تجريبية متاحة للمطورين Developer Beta بالإضافة إلى مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program، الفترة التجريبية تستمر نحو 3 أشهر تقريباً من أجل تطوير الأداء وإصلاح الأخطاء وإتاحة فرصة أمام المطورين لجعل التطبيقات والألعاب المملوكة لهم متوافقة مع التحديث الجديد. موعد إطلاق تحديث iPadOS 15 النهائي سوف يكون في شهر سبتمبر القادم.