خدمة FaceTime قادمة لنظام ويندوز واندرويد – إليكم ما لدينا من تفاصيل

يبدو أن شركة ابل تشعر بالغيرة من اعتماد العديد من الشركات وملايين الأشخاص على تطبيق زووم Zoom من أجل إنعقاد المؤتمرات وإجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت. ولذلك خرجت لنا مؤخراً من خلال المؤتمر الخاص بالمطورين WWDC 2021 لتعلن عن خبر رائع لمستخدمي نظام الأندرويد ونظام ويندوز وهو قدوم خدمة FaceTime لتلك الأنظمة.

هذا يعني أنك لن تحتاج لهاتف آيفون أو آيباد أو جهاز بنظام ماك من أجل عمل مكالمات فيديو ومكالمات صوتية من خلال تطبيق FaceTime وهذا سيكون من خلال المتصفح.

للأسف حتى الإن لم نحصل على معلومات أكيدة حول طريقة عمل FaceTime على الأنظمة الجديدة، ولكن بطبيعة الحال يعمل FaceTime على iOS 15 من خلال مشاركة روابط الويب بين المستخدمين لدعوة الأخرين. أيضاً سيكون المخطط المرئي عبارة عن مربعات عائمة خاصة بجميع المشاركين في المؤتمرات المنعقدة.

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لو أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن الخطة الجديدة التي تتبعها شركة آبل هي بمثابة انفتاح في غاية الأهمية والذي قدمه لنا ستيف جوبز في عام 2010 عندما أعلن لأول مرة عن خدمة FaceTime – على الرغم أن تفاجئنا حينها أن الخدمة مُقتصرة على أنظمة التشغيل الخاصة بشركة آبل فقط.

مزايا جديدة قادمة لمستخدمي FaceTime على نظام iOS 15

ولكن مؤقتاً سنحاول أن نستثني الأنظمة الجديدة حتى نحصل على بعض التفاصيل الخاصة بها وسوف نلقي الضوء على أهم التحديثات التي كانت من نصيب مستخدمي FaceTime على الإصدار الجديد من نظام iOS 15 والمتوقع قدومه في خريف 2021. والتي اشتملت أهمها على بعض الترقيات لخصائص الصوت وتقليل الضوضاء في الخلفية والوضع العمودي للفيديو ومشاهدة الوسائط المشتركة من خلال Shareplay.

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ولكن بالعودة إلى أنظمة الويندوز وأندرويد والدول التي سوف تستفيد من هذه الخدمة، بالتأكيد خدمة FaceTime ليست الصفقة الرائعة أو التي كان يأملها مستخدمي تلك الأنظمة لأنها ليست بمثابة تطبيق خاص بالمحادثات، ولكن في نفس الوقت هي طريقة رائعة من آبل لكي تساعد على زيادة شعبية FaceTime بين جموع المستخدمين وطريقة رائعة ترد بها على شكاوي مكافحة الاحتكار والنقد الكثير الذي تعرضت له الشركة في كونها تصطنع المواقف وتقيد المزايا الهامة التي يمكن أن تخدم البشر من أجل زيادة حصة مبيعات أجهزتها الخاصة.

على كل حال لم نحصل على تفاصيل كثيرة حول نظام ويندوز وأندرويد بخصوص هذه الميزة، ولكن عندما يكون هناك أي جديد، تأكدوا أننا سنكون أول من يقدم لكم شتى التفاصيل الممكنة التي قد تحتاجون إليها كعادتنا دائماً.