تحديث macOS Monterey – إليك جميع المميزات والخواص الجديدة لواحد من أضخم التحديثات

أعلنت أبل ضمن مؤتمرها عن تحديث جديد كليًا لنظام ماك أو إس المستخدم في أجهزة اللابتوب والكمبيوتر التي تقدمها أبل، والتحديث الجديد هو تحديث macOS Monterey ويصفه البعض بأنه أهم تحديث تم الكشف عنه ضمن المؤتمر لما فيه من خواص ومميزات كثيرة ومنتظرة، واليوم سنشارككم أهم ما جاء في هذا التحديث وهي معلومات ستفديكم سواءًا كنتم تمتلكون أجهزة ماك بالفعل، أو تفكرون في اقتناء أحدها لاحقًا.

المميزات والخواص الجديدة في تحديث macOS Monterey

أول وأهم تحديث على الإطلاق للنظام هيي خاصية Universal Control، وهذه الخاصية ببساطة ستسمح لك بالتحكم في أجهزتك الأخرى من خلال الماوس والكيبورد الموجودين في جهاز الماك الموجود أمامك، مثلًا، يمكنك أن تتحكم في الآيباد الخاص بك بالاعتماد على الماوس الموصّل بجهاز الماك الخاص بك! وكذلك هو الحال بالنسبة للكيبورد، وفي حالة لديك أكثر من جهاز ماك مثل iMac وMacBook فسيمكنك التحكم فيهم جميعًا من خلال نفس الماوس والكيبورد.

الخاصية الثانية في تحديث macOS Monetery هي خاصية AirPlay to Mac، وبكل بساطة ستسمح لك هذه الخاصية ببث أي فيديو أو صوتيات من الآيفون والآيباد الخاصين بك إلى الماك الخاص بك، مثلًا، إن كنت تشاهد فيديو على الآيفون ووددت أن تشاهده على الشاشة الكبيرة، فسيمكنك استخدام هذه الخاصية وبضغطة واحدة سينتقل الفيديو إلى الماك الخاص بك بكل سهولة.

الإصدار الجديد من macOS سيحتوي على إعادة تصميم كاملة لمتصفح سفاري المدمج في النظام والذي تطوره أبل بنفسها، وذلك كما بالصورة أعلاه، أيضًا هذا التصميم الجديد سينعكس بشكل أو بآخر على الآيفون والآيباد الخاصين بك.

نظام macOS Monetery سيضم أيضًا وبعد طول انتظار خاصية Shortcut الموجودة في الآيفون منذ فترة طويلة، وتمامًا مثل الآيفون، سيمكنك من خلال الاختصارات Shortcuts أن تقوم بتنفيذ عمليات معينة بمنتهى السرعة وبضغطة واحدة! وسيمكنك كما في الآيفون أن تحمّل الاختصارات من مصادر عديدة وتستخدمها في الماك الخاص بك.

نظام ماك الجديد يحمل أيضًا عددًا من المميزات لتطبيق FaceTime تمامًا مثلما هو الحال في iOS وiPadOS الجدد، وسيمكنك الآن استخدام خاصية Spatial Audio داخل التطبيق، عزل الخلفية بشكل احترافي، عزل الصوت وإزالة الضجيج من الخلفية أثناء التواصل.

يحصل نظام macOS الجديد أيضًا على خاصية لها علاقة بتشغيل الفيديو والمرئيات، وهي خاصية SharePlay التي ستسمح لك بمشاركة المحتوى المشغّل على الشاشة سواء كان فيديو، موسيقى أو أفلام مع الأشخاص الذين تقوم بعمل FaceTime معهم، أيضًا أتاحت أبل الـAPI الخاص بهذه الخاصية لإتاحة الفرصة للمطورين لإنتاج تطبيقات وخواص جديدة تعتمد على هذه الخاصية.

بجانب ما سبق لدينا خاصية Shared With You، وببساطة ستتيح لك هذه الخاصية أن تستعرض كل المحتوى الذي تمت مشاركته معك من خلال تطبيق المراسلة Messages وهو ما يشمل الصور، الفيديو، المقالات والمزيد.

إلى جانب كل ما سبق، النظام يوفر نفس تحديث الخرائط الذي وصل إلى الآيفون، إلى جانب تحديث كبير لتطبيق الملاحظات، هذا مع بعض الخواص والمميزات الجديدة إلى جانب قاعدة عامة هي أن معظم التحديثات التي وصلت إلى iOS 15 وiPadOS 15 ستتواجد هنا بدون مشكلة.