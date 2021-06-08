تحديث watchOS 8 – إليك كل المميزات والخواص الجديدة مع الأجهزة المدعومة

مؤتمر أبل الأخير كان زاخرًا بالإعلانات والتحديثات، وهو أمر متوقع من أبل، بالرغم من أن عدد كبير من المحللين قد ذكر أن تحديثات الآيفون لم تكن كثيرة ومُنوعة بالقدر المطلوب! لكن لاتزال أبل واحدة من أفضل الشركات التي تطلق التحديثات بوتيرة ثابتة ومميزة. في هذا المقال نحدثكم عن تحديث watchOS 8 وكل ما جاء فيه.

المميزات والخواص الجديدة في تحديث watchOS 8

التحديث لازال موجهًا للمطورين، تمامًا مثل كل الإصدارات التي تم الكشف عنها ضمن المؤتمر لكل الأجهزة، ويمكن لأي مستخدم تحميلها لكن نحن لا ننصح بذلك، وحتى لا ننصح بتحميل النسخة التجريبية المفتوحة التي ستصدر بعد فترة، ونوصي دائمًا بتحميل النسخة النهائية المستقرة من الجهاز بشكل عام.

أولى التحديثات الجديدة والمميزة هي خاصية Sleep Monitoring في ووتش أو إس 8، والتحديث الجديد قد قام بتحسين عدد من التطبيقات المدمجة في النظام لتتأقلم مع خاصية تتبع النوم وكذلك تتبع التنفس ونبضات القلب أثناء النوم. التحديث الجديد أضاف أيضًا خاصية باسم Breathing Rate، وهي التي ستقيس عدد مرات التنفس أثناء النوم وستنبه المستخدم في حالة هناك مشكلة.

من خلال تطبيق Health المدمج في الآيفون يمكن للمستخدم أن يتابع التقارير التي تنتجها الساعة، ويحكم بناءًا عليها على كفاءة التنفس أثناء النوم وكفاءة مراحل النوم بشكل عام.

إضافةً إلى ذلك، نظام watchOS 8 قد أتى مع خاصية Mindfulness على شكل تطبيق، وهذه الخاصية ستعتمد على تطبيقات مشتقة من علم النفس بفروعه، ومن خلاله ستقوم الساعة بإرشاد المستخدم لأهم الأنشطة إلى ذلك.

تطبيق Apple Fitness + قد حصل على تحسينات أيضًا على ساعة أبل، حيث سيتيح مشاهدة فيديوهات تشجيعية لها علاقة بالصحة والرياضة، إلى جانب إضافة كورسات جديدة متعلقة بالرياضة والصحة إلى جانب الاهتمام بالتأمل والاسترخاء لتقليل الضغط النفسي، والمزيد.

خاصية Fitness+ ستوفر أيضًا إصدارات جديدة من قوائم تشغيل الموسيقى المناسبة لممارسة الرياضة مع إمكانية اختيار صناع الموسيقى المرغوبية لاستماع موسيقاهم أثناء التمرين. بعيدًا عن مميزات الصحة، نظام watchOS 8 سيحمل خاصية جديدة، وهي خاصية Portrait Dial، ستتيح هذه الخاصية استخراج صور الأشخاص وضبط منطقة العرض ضمن النظام إلى جانب مؤثرات بصيغة مميزة، هذا إلى جانب خاصية Select Memories والتي ستتيح للمستخدم استخدام صور من هاتفه على الساعة كخلفية، إلى جانب تأثيرات أخرى عديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تطبيق المناسخ المدمج في تحديث watchOS 8 سيقوم بإرسال تحديثات قبل ساعة كاملة من الهطول القوي للأمطار، إلى جانب إمكانية إرسال الصور مباشرةً من الساعة إلى مستخدمين آخرين عبر نسخة تطبيق Messages الموجودة على الساعة.

الأجهزة التي ستحصل على تحديث watchOS 8 هي جميع الأجهزة (أي الساعات) التي تلقت بالفعل تحديث watchOS 7 خلال العام الماضي، أي تقريبًا جميع الإصدارات الحديثة من الساعة.