جالكسي S21 FE يظهر في تسريب ضخم للتصميم والمواصفات – أفضل هاتف في هذه الفئة من سامسونج؟

شهور قليلة تفصلنا عن الكشف الرسمي عن هاتف جالكسي S21 FE، وهذا الهاتف بدون مبالغة يُعد من أكثر الهواتف المنتظرة حاليًا، حيث أنه سيحمل أهم المواصفات من سلسلة جالكسي S21 لكن مع تسعير أقل بفارق واضح! وفي هذا المقال نحدّثكم بالمواصفات الكاملة والصور الخاصة بالهاتف.

تسريب مواصفات وتصميم هاتف جالكسي S21 FE

طبقًا لأحدث التسريبات والتي تأتي من المسرّب الموثوق Evan Blass فالهاتف يأتي مع ألوان مميزة وجذابة، وهي الأسود، الأبيض، الزهري، الأزرق والأخضر كذلك، وفيما يلي نشارككم صور الهاتف:

كما نلاحظ، الهاتف سيحمل نفس تصميم هواتف جالكسي S21، وهو خبر ممتاز نظرًا لأن تصميم هذه السلسلة كان مميزًا من جميع النواحي، لكن كما نلاحظ، تصميم منطقة الكاميرات سيحمل نفس تصميم الجهة الخلفية على عكس جالكسي S21 والذي كان يأتي مع تصميم مغاير لمنطقة الكاميرات بالمقارنة مع باقي جسم الهاتف.

كما نلاحظ، جالكسي S21 FE سيحمل نفس التصميم الذي رأيناه في هواتف جالكسي A52 وجالكسي A72. أي ببساطة، الهاتف سيأتي مع نفس تصميم جالكسي S21 لكن مع تصميم كاميرات هواتف A52 وA72 الذي يعتمد على نفس شكل وخامات تصنيع باقي الجزء الخلفي.

موعد إصدار ومواصفات هاتف جالكسي S21 FE

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف -أو الكشف عنه- في شهر أغسطس المقبل، وذلك بجانب هاتفيّ جالكسي Z فولد 3 وجالكسي Z فليب 3 القابلين للطي، والمواصفات التي تم تسريبها تأتي كالتالي: