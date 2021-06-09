تحديث iOS 15 – تعرف على ميزة النص الحي Live Text الجديدة!

في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 كشفت ابل عن ميزة جديدة مهمة ألا وهي ميزة النص الحي Live Text التي سوف تتوفر في تحديث iOS 15 لأجهزة الايفون بالإضافة إلى أجهزة الايباد وماك عبر تحديثي iPadOS 15 و macOS Monterey. فما هي تلك الميزة الجديدة؟ وكيف تعمل؟ وكيف يمكن أن تفيدك في حياتك اليومية؟

ما هي ميزة النص الحي Live Text ؟

ميزة النص الحي Live Text هي ببساطة خاصية جديدة في تطبيق الكاميرا والصور مهمتها الرئيسية التعرف على النصوص في المشهد أو الصورة.

كذلك يمكن التعرف على نوع النص سواء كان رقم هاتف أو عنوان ما على الخريطة أو بريد إلكتروني كذلك إمكانية نسخ النص لترجمته أو التعامل معه بأي طريقة تريد.

ميزة Live Text في تطبيق الكاميرا

في تطبيق الكاميرا توجد ميزة Live Text، يمكنك توجيه الكاميرا إلى أي مشهد أمامك: لوحة إرشادية، ورقة من كتاب، مستند، كارت عمل أو أي شيء آخر وسوف يتعرف الجهاز تلقائياً على النص داخل الصورة بغير الحاجة إلى التقاط الصورة أو حفظها على الجهاز.



سوف تظهر أيقونة النص الحي Live Text تلقائياً أسفل تطبيق الكاميرا بمجرد اكتشاف أي نص داخل المشهد، وعند الضغط عليه سوف يتم تجميد الصورة مع السماح لك باختيار النص الذي تريد.

بعد اختيار وتظليل النص سوف تجد خيارات متنوعة مثل تحديد الكل، النسخ، البحث في القاموس، الترجمة عبر تطبيق الترجمة، المشاركة وغيرها.

مثلاً إذا قمت بنسخ نص ما ولصقه في تطبيق الملاحظات سوف يتم الحفاظ على التنسيق قدر الإمكان، على سبيل المثال إن كانت هناك قائمة نقطية أو رقمية سيتم التعرف عليها ولصقها بتلك الطريقة.

على حسب محتوى النص سوف تجد الخيارات، إذا قمت مثلاً بتظليل رقم هاتف في الصورة سوف تجد خيارات مثل الاتصال أو عمل مكالمة عبر فيس تايم أو الإضافة إلى جهات الاتصال وهكذا.

في تطبيق الصور وفي كامل النظام

ميزة النص الحي Live Text ستكون موجودة أيضاً في تطبيق الصور للتعرف على النصوص في أي صورة محفوظة على الجهاز. كذلك في تطبيقات أخرى مثل سفاري او تكبيق الملاحظات وغير ذلك.