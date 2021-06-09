هواوي ستحدّث أكثر من 100 هاتف إلى نظام هارموني OS! هل هاتفك بينهم؟

هواوي تعلم أن نجاح نظامها الجديد هارموني OS يعتمد على الدعم والانتشار الخاص به حول العالم، ولهذا فالشركة تتوي إرسال النظام الجديد الخاص بها لأكثر من 100 جهاز ومنتج حول العالم، وهو ما سيجعل المستخدمين يتعلقون بالنظام أسرع، ومن ناحية أخرى سيدفع المطورين لتطوير التطبيقات والخدمات لهذا النظام نظرًا لشريحة المستخدمين الكبيرة.

وصول نظام هارموني OS لأكثر من 100 جهاز

ضمن مؤتمرها الأخير، الشركة قد أكدت حقيقة ترقية أكثر من 100 جهاز للنظام الجديد في خلال فترة زمنية وجيزة، الشركة ستبدأ قريبًا في إرسال النظام للهواتف الرائدة مثل ميت 40 وP40، لكن التحديث سيصل أيضًا لهواتف قديمة جدًا مثل Mate 9 وP10!

النظام سيصل أيضًا إلى الهواتف القديمة من سلسلة نوفا إضافةً إلى هواتف أونور القديمة والتي تم تصنيعها وبيعها قبل انفصال الشركتين، وبالتأكيد سيصل التحديث أولًا إلى الهواتف واللوحيات والساعات الأحدث ومن ثم سيبدأ تدريجيًا في التوفر للهواتف القديمة.

تنوي هواوي أن تكوّن تجربة استخدام مثالية بين كل الأجهزة التي تعمل بنظام هارموني OS، وسيكون التواصل بين هذه الأجهزة سهل جدًا، إضافةً إلى ذلك، ستكون هناك مميزات وخدمات موجهة بالاعتماد على نظام التشغيل الجديد، ولهذا تحرص هواوي على إيصال النظام لكل المستخدمين باختلاف أجهزتهم.

ما رأيك إذن؟ وهل تنوي استلام النظام على هاتف هواوي الخاص بك؟ علمًا أن النظام اختياري بطبيعة الحال وليس إجباريًا بأي شكل.. شاركنا في التعليقات.