شركة «جوجل» تُطور هاتف جديد قابل للطي

تعمل شركة “جوجل” على تطوير هاتف Pixel القابل للطي، حيث من المتوقع ظهوره قريباً.

وظهر تسريب في شهر أغسطس الماضي يوضح أن الشركة كانت تخطط لإصدار أول هاتف Pixel قابل للطي في أواخر عام 2021، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويوضح تقرير جديد الآن أن شركة سامسونج تبدأ بإنتاج شاشات OLED القابلة للطي في شهر أكتوبر من أجل هواتف جوجل وفيفو وشاومي القادمة القابلة للطي، التي يتم الكشف عنها جميعًا في أواخر هذا العام.

ولم تحافظ جوجل على طموحاتها المتعلقة بالهواتف القابلة للطي سرًا، ونشرت في عام 2019 طلبات براءات الاختراع لشاشاتها القابلة للطي. واعترفت بأنها كانت تصمم نماذج أولية لها لبعض الوقت، وقالت: إنه ليس لديها حالة استخدام واضحة حتى الآن.

ولكن يبدو الآن أن لدى جوجل الهاتف القابل للطي، الذي يحمل الاسم الرمزي Passport، والذي قد يكون جاهزًا تقريبًا للإعلان عنه.

واكتشف موقع 9to5Google إشارة جديدة لجهاز Passport في الشهر الماضي في التعليمات البرمجية لنظام أندرويد 12، إلى جانب أسماء رمزية أخرى يُعتقد أنها Pixel 6 و Pixel 5a 5G المرتقبة.

ومن المفترض أن يتضمن هاتف جوجل القابل للطي شاشة واحدة بقياس 7.6 إنشات تطوى إلى الداخل. بينما يحتوي هاتف فيفو القادم على شاشة رئيسية بقياس 8 إنشات وشاشة خارجية بقياس 6.5 إنشات.

وليس من الواضح ما إذا كان Pixel Fold يأتي مع شاشة مصممة بواسطة جوجل نفسها.

ومن الممكن حدوث ذلك لأن سامسونج تعمل كمصنع تعاقد للعديد من الشركات الأخرى، وتنتج بعض معالجات آبل كمثال على ذلك.

وذكرت التقارير أن سامسونج توفر زجاج الغطاء الرقيق للغاية الخاص بها (الذي تم تصنيعه تقنيًا بواسطة الشركة المصنعة الألمانية Schott) لمصنعي الهواتف الذكية الآخرين، ومن المتوقع أن تقوم جوجل باستخدمه.

وأعلنت شركة شاومي عن هاتف قابل للطي في وقت سابق من هذا العام، Mi Mix Fold. ولكن يبدو أنه سيكون هناك هاتف ثانٍ.

وأوضحت المعلومات أيضًا أن شركة أوبو أجلت إطلاق هاتف جديد قابل للطي إلى 2022.

ومن المفترض أن يتضمن الهاتف القادم شاشة رئيسية بقياس 7.1 إنشات وشاشة خارجية أصغر حجمًا بين 1.5 و 2 إنش.

