جوجل تجلب خدمة بث Sling TV لأجهزة Chromecast والعديد من المزايا الأخرى

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان شركة جوجل بوصول خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia إلى Android TV و Chromecast وإصدار تحديث أندرويد لشهر يونيو، عادت جوجل بمزيد من الأخبار الملفتة للاهتمام. حيث أعلنت الشركة عبر منتدى الدعم الخاص بها عن وصول مزايا جديدة لأجهزة كروم كاست Chromecast وأجهزة Google Nest ومن أهمها تكامل الشاشة الرئيسية مع خدمة البث الأمريكية الشهيرة Sling TV.

خدمة البث الأمريكية Sling TV قادمة لجهاز Chromecast

سوف يتمكن مستخدمي تلفاز Google TV من التنقل وتصفح العروض الحية التي يتم تقديمها على خدمة بث Sling بشكل مباشر من الشاشة الرئيسية ابتداءً من اليوم. ومن الآن فصاعدا سيكون من الممكن تخصيص الأحداث في موجز تطبيق Google Home حيث يمكنك إخفاء بعض الإشعارات أو الفئات وإعطاء الأولوية للآخرين.

وبهذا الشكل لن تكون الشاشة الرئيسية مزدحمة بشكل مبالغ فيه خاصة وإذا كنت تمتلك العديد من الأجهزة الذكية في منزلك. جدير بالذكر أنه أصبح من الممكن الانتقال إلى دليل Sling TV مباشرة من خلال علامة تبويب Live والتي تعمل حتى الآن مع تلفاز يوتيوب YouTube TV فقط.

قد يهمك: تعرف على أفضل أجهزة المنزل الذكي ل-عام 2020

مزايا جديدة قادمة لأجهزة Nest

بالإضافة إلى ذلك سوف يسمح وضع الضيف لأجهزة Nest لأي زائر بتشغيل الموسيقى أو الاستعلام عن مساعد جوجل دون حفظ المعلومات الخاصة بهم في السجل، وعلى الرغم أن هذه الميزة متوفرة باللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية وبعض اللغات الأخرى، إلا أن الجديد هذه المرة هو دعم اللغة الإسبانية أيضاً.

علاوة على ذلك هناك ميزة جديدة قادمة لأجهزة Nest فيما يتعلق بالإعداد الخاص بالشاشة أو المكبر الصوتي والتي سوف تسمح للمستخدمين بإعداد جهات اتصال منزلية سريعة لأفراد العائلة وهذا يعني أنهم سوف يكونوا قادرين على الاتصال بأفراد أسرهم باستخدام الأجهزة المنزلية الذكية حتى وإن لم يكن أفراد الأسرة لديهم حسابات شخصية على جوجل. وسوف تقدم جوجل ميزة جديدة إلى شاشة Nest والتي سوف تسمح للمستخدمين بإجراء حجوزات العشاء بأوامر صوتية.

خدمة Google Stadia قادمة إلى أجهزة Chromecast مع تلفاز جوجل

أما فيما يخص خدمة الألعاب السحابية Google Stadia فهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الشركة تقرر أن تجلبها إلى أجهزة Chromecast من خلال Google TV بعد أن كانت الخدمة حصرية فقط على الهاتف الذكي والويب، ولكن بدءاً من يوم 24 الشهر الجاري سوف تبدأ خدمة الألعاب السحابية في البث المباشر على Chromecast مع Google TV و NVIDIA Shield TV وخيار Android TV.