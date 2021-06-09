“أمير كرارة” يُشوق جمهوره لثاني أجزاء “كازابلانكا”

شوّق الفنان المصري أمير كرارة جمهوره للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، وذلك بعدما نشر على حسابه في موقع إنستغرام مقطع فيديو من الجزء الأول، علّق عليه بالقول قريباً 2، في إشارة منه لبدء استعداده لتصوير الجزء الثاني من الفيلم الذي عُرض الجزء الأول منه لأول مرة عام 2019.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد تناول 3 أصدقاء يُشكّلون عصابة هجامي البحر مهمتها السطو على السفن، يقوم أحدهم بخيانة العصابة بعد تكليفهم بالسطو على شحنة ألماس كبيرة، حيث يستولي على الشحنة لوحده ويبدأ أصحابه بالبحث عنه من أجل الانتقام منه.

يُذكر أنّ أمير كرارة ظهر في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “نسل الأغراب”، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

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