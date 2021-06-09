خبيرة تُحذّر من حك مكان لدغة البعوض

حذّرت الطبيبة الروسية “تاتيانا رومانينكو” من حك مكان لدغات البعوض خلال الطقس الحار، وقالت إنّ حكّ مكان اللدغة يرفع خطر الإصابة بالعدوى.

وأشارت إلى أنّ الطقس الحار يؤدي لظهور جرح كبير، وتورم وتقيح مكان اللدغة، وفي بعض الحالات تسبب خراجاً يحتاج تدخلاً جراحياً لإزالته.

وقالت إنّ حكّ مكان اللدغة قد يؤدي في بعض الحالات لحدوث رد فعل تحسسي، وتورم في الجلد.

وأوضحت الطبيبة الروسية أنّ حك مكان اللدغة يؤدي لحدوث نزيف يصاحبه خروج بعض المواد النشطة بيولوجياً، التي تعمل على إيقاف النزيف.

ودعت “تاتيانا” الأشخاص الذين يصابون بلدغة بعوض لاستشارة الطبيب، في حال ارتفعت درجة حرارة جسمهم بعد اللدغة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية