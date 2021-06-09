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“الكينغ” ينتهي من تسجيل آخر أغانيه

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مقربة من الفنان المصري محمد منير انتهاءه من تسجيل أغنيته الجديدة “اللي باقي من صحابي”؛ تمهيداً لطرحها خلال الفترة القادمة.

حيث نشر الشاعر أحمد حسن راؤول على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تجمعه بالكينغ، وعلّق عليها بالقول بسم الله المفاجأة.

وأشار إلى أنّ تعاوناً جديداً سيجمعه مع النجم المصري محمد منير، من خلال هذه الأغنية.

من جهةٍ أخرى أكد المُلحن عمرو مصطفى الأمر من خلال نشره صورة تجمعه بمنير.

وأغنية “اللي باقي من صحابي” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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