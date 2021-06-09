عملة ذهبية أمريكية تُباع برقم قياسي

شهد مزاد أُقيم بدار “سوذيبز” للمزادات في نيويورك، بيع قطعة من عملة دابل إيجل الذهبية، والتي سُكت عام 1933 برقمٍ قياسي.

حيث تم بيع القطعة النقدية بـ19.51 مليون دولار أمريكي، لتكون أغلى قطعة نقدية تباع في العالم.

ويظهر في الوجه الأول للقطعة النقدية امرأة تُجسد الحرية، في حين يحمل الوجه الثاني صورة نسر مُحلِق.

وقال مسؤولون في دار المزادات إنّ الرسومات الموجودة عليها من نحت الفنان أوجستس سانت جوذنز، وأكدت عدم تداولها لأنّ الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت أطلق مرحلة وقف تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب، وطلب إتلاف جميع النسخ.

يُذكر أنّ الرقم السابق لأغلى عملة في العالم كان بحوزة عملة فلويج هير الفضية التي سُكت عام 1794، وبيعت عام 2013 مقابل 10 ملايين دولار أمريكي.

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