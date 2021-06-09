“غويانا” العريق.. أغلى طابع في العالم

أعلنت شركة “ستانلي جيبونز” والتي تُعد أقدم شركة لتجارة الطوابع البريدية في العالم، عن شرائها طابعاً بقيمة 8.3 ملايين دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيانها إنّه حصلت على طابع “غويانا” الصادر عن بريطانيا عام 1856 مقابل هذا المبلغ الكبير، ليصبح الطابع الأغلى في العالم.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستعرض الطابع في المتجر الرئيسي لها الواقع في العاصمة الإنجليزية لندن، ولرغبتها في إتاحة الوصول لهذا الطابع لجميع الناس من خلال إنشاء مجموعة رقمية.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة “هاري ويلسون” عن سعادته لهذا الشراء، وقال إنّها خطوة جديدة لإحياء تجارة الطوابع.

يُذكر أنّ أسهم شركة “ستانلي جيبونز” عرفت ارتفاعاً بنسبة 3.4 % بعد شراء هذا الطابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية