نوكيا تُطلق هاتف C01 PLUS رخيص الثمن

أزاحت شركة نوكيا الفنلندية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ يعمل بنظام تشغيل Android 11 GO، أطلقت عليه C01 PLUS.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Unisoc SC9863A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 GO.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 5.45 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة جيدة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت قابلة للرفع حتى 128 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 1 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 90 دولارا أمريكيا.

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