“أوميديجي” تكشف عن هاتف ببطارية سعتها 6150 ميلي أمبير

أعلنت شركة أوميديجي الصينية عن هاتفٍ جديد ببطارية قوية، أطلقت عليه Power 5.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G25 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل جوجل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض 1600*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة للسيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6150 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، بالإضافة لبوصلة إلكترونية، ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تُفصح عن موعد الطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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