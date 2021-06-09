يمكنك الآن تنزيل النسخة التجريبية من واجهة MIUI 12.5 على هواتف شاومي

لا أحد يستطيع أن ينكر أن واجهة MIUI الخاصة بهواتف شاومي هي واحدة من أفضل واجهات المستخدم التي يمكنك التعامل معها. ومؤخراً قد تم إصدار أحدث نسخة من واجهة MIUI 12.5 خلال حدث إطلاق Mi 11 في الصين. الإصدار الجديد من واجهة المستخدم MIUI 12.5 يجلب العديد من المزايا الجديدة مقارنة بإصدار MIUI 12 الذي تم صدوره منذ 6 أشهر ماضيين.

اشتمل التحديث الجديد على عدد كبير من التحسينات والإصلاحات المطلوبة في الواجهة ومجموعة من الخلفيات الحية الجديدة. والآن تقدم الشركة روابط مباشرة من أجل تنزيل حزمة MIUI 12.5 عبر موقعها الرسمي من أجل هواتف شاومي وريدمي وبوكو.

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جدير بالذكر أن الإصدارات التجريبية المتاحة للتنزيل الآن هي تتطلب وميض ذاكرة القراءة فقط باستخدام TWRP لتجاوز القائمة البيضاء لحساب MIUI Beta. هذا يعني أن النسخة التجريبية ستكون خالية من جميع خدمات وتطبيقات جوجل. ومن المتوقع أنها تكون مقتصرة على اللغة الإنجليزية والصينية فقط. حتى هذه اللحظة لم تطلق شركة شاومي الإصدار المستقر من واجهة MIUI 12.5 على مستوى العالم، ولكن إذا كانت لديك خبرة مُسبقة في عمل وميض فلاش لذاكرة القراءة فيمكنك تجربة الواجهة الجديدة.

الواجهة الجديدة MIUI 12.5 مستندة على نظام أندرويد 10 وأندرويد 11 بناءً على نوع الهاتف بالتحديد. ولكن إذا كنت تبحث عن واجهة MIUI 12 المستقرة فيمكنك إيجادها في هذا المصدر.

في الختام يمكنك تنزيل الواجهة التجريبية MIUI 12.5 من خلال الصفحات الرسمية لشركة شاومي ولكن يجب أن تتوخى الحذر لأن عملية فلاش روم الهاتف من العمليات المُعقدة التي تتطلب خبرة مُسبقة واحترافية.

أما إذا لم يكن لديك خبرة مُسبقة فمن الأفضل أن تنتظر الإطلاق الرسمي للواجهة من الشركة على مستوى العالم والذي يتوقع أن يتم إطلاقه خلال الربع الثاني من العام الجاري لجميع الهواتف. في الحقيقة هناك العديد من هواتف شاومي وريدمي التي تلقت بالفعل واجهة MIUI 12.5 في دول كثيرة من بينها أوروبا وأفريقياً.