برنامج FamiSafe – تعرف على أفضل برامج الرقابة الأبوية على الأبناء والحماية من مخاطر الإنترنت!

حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ليست مهمة سهلة ومهما كانت درجة الاهتمام والرعاية التي يقدمها الأباء فإنهم دوماً بحاجة إلى أداة احترافية تساعدهم على مراقبة نشاط الأبناء على الإنترنت وتتبع موقعهم وطريقة استخدام أجهزتهم الإلكترونية. برنامج FamiSafe هو أداة مميزة لمنح الأباء رقابة شاملة على الأبناء إلكترونياً. البرنامج متوفر على أجهزة الأندرويد وiOS بالإضافة إلى ويندوز و ماك وكيندل فاير مع فترة تجريبية مجانية.

مميزات برنامج FamiSafe

حجب المحتوى الضار عن الأطفال

يتيح لك برنامج FamiSafe حجب المواقع الإلكترونية الضارة أو التي تقدم محتوى ليس مناسباً للأطفال. يمكن بضغطة زر واحدة اختيار نوعية المواقع التي تريد حجبها دفعة واحدة مثل المواقع الإباحية ومواقع التصيد والاحتيال ومواقع تجارة الأدوية والمخدرات وغيرها.

أيضاً يمكن إضافة موقع ما بشكل يدوي لمنع الوصول إليه، كما يتيح البرنامج خاصية البحث الآمن لفلترة نتائج البحث من أي نتائج بحث غير مناسبة.

التحكم بالوقت الذي يقضيه الأطفال على أجهزتهم

هذه أيضاً من الأمور الصعبة على الأباء، إذ كيف يمكن لهم التحكم بوقت وطريقة استخدام الأطفال للأجهزة وهي بين أيديهم ليل نهار؟



برنامج FamiSafe للرقابة الأبوية سوف يتيح لك تحديد وقت محدد لكل تطبيق يستخدمه الطفل، ومنع الطفل من استخدام تطبيقات محددة في أوقات الدراسة والمذاكرة والنوم، وكذلك إمكانية منع الطفل من استخدام تطبيقات محددة بشكل متواصل.

أيضاً سوف يعطيك التطبيق إحصائيات تفصيلية حول مدة استخدام الطفل للتطبيقات المختلفة وكذلك التطبيقات الذي قام بتثبيتها أو حذفها.

التنبيه الأبوي

برنامج FamiSafe سوف يقوم بتنبيه الأباء في حالة اكتشاف التطبيق أي كلمات أو عبارات مسيئة على أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب.



تتبع موقع الأطفال

من المزايا الرائعة في برنامج FamiSafe هي إمكانية تتبع الموقع الجغرافي للأبناء ومعرفة المكان الذي يتواجدون فيه بشكل حي ومباشر، وكذلك معرفة الأماكن التي ذهبوا إليها.



يمكن أيضاً تحديد منطقة أمان جغرافية للأطفال مع تنبيه الآباء إذ تجاوز الطفل الحدود الجغرافية المسموح له بالتنقل فيها.

كيفية استخدام برنامج FamiSafe ؟

قم بتنزيل التطبيق على جهاز ولي الأمر والابن.

قم بإنشاء حساب جديد لك من برنامج الحاسوب (ويندوز أو ماك) أو تطبيق الموبايل (الأندرويد، iOS). الروابط مرفقة لاحقاً.

قم بالتحكم بأجهزة الأبناء من تطبيق الهاتف أو برنامج الحاسوب.

روابط تحميل البرنامج

التحميل من متجر الآب ستور لأجهزة ابل

إضغط هنا للتحميل

التحميل من متجر جوجل بلاي للأندرويد

إضغط هنا للتحميل

البرنامج يدعم التحكم بأجهزة الأبناء بدايةً من 5 أجهزة وحتى 10 أجهزة معاً، ويعمل البرنامج في جميع الدول والمقاطعات، وهو آمن تماماً ويحفظ الخصوصية، كما يحمي الأطفال من مخاطر التعرض للتنمر والعنف والتحرش عبر الإنترنت.

الاشتراك في برنامج FamiSafe

يوفر برنامج FamiSafe اشتراكات شهرية وربع سنوية وسنوية كالآتي:

خطة شهرية بقيمة 9.99 دولار أمريكي مع إمكانية التحكم في أجهزة الأطفال بحد أقصى 5 أجهزة.



خطة ربع سنوية بقيمة 19.99 دولار أمريكي بحد أقصى 5 أجهزة.

خطة سنوية بقيمة 59.99 دولار أمريكي بحد أقصى 10 أجهزة.

عند شراء أي الخطط السابقة سوف تحصل على 3 أيام تجريبية مجاناً لاستخدام البرنامج بشكل كامل وإذا لم تكن تود الاستمرار يمكنك إلغاء الاشتراك كاملاً دون أن تتحمل أي تكاليف.

حملة مكافحة التنمر من FamiSafe

من أجل مكافحة التنمر والسخرية عبر الإنترنت أطلق برنامج FamiSafe حملة بعنوان #NoCyberbullying والتي تدعو الجميع للمشاركة فيها عبر كتابة عبارات وكلمات إيجابية تكون بديلة عن كلمات وعبارات التنمر.

يمكن للجميع المشاركة فيها عبر كتابة منشور أو صورة أو فيديو على أي من وسائل التواصل الاجتماعي وإرفاق ذلك بوسم #NoCyberbullying. في مقابل كل مشاركة سوف تتبرع الشركة المطورة للتطبيق لمؤسسة CyberSmile المختصة بمكافحة التنمر والسخرية الإلكترونية.