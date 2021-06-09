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العمل من المنزل يسبب نقص فيتامين (د)

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مجلة أبوتيكن أومشاو الألمانية، إنّ الأشخاص الذين يعملون من المنزل مهددون بالإصابة بنقص الفيتامين د.

وأشارت إلى أنّ ظاهرة العمل من المنزل التي انتشرت في ظل انتشار فيروس كورونا، قد أثرت بشكل سلبي على العاملين الذي حُرموا من التعرض لأشعة الشمس التي تمدّهم بالفيتامين د.

ودعت العاملين من المنزل لتعريض أجسامهم لأشعة الشمس بشكل يومي ولفترات قصيرة، بالإضافة لتناول الأطعمة بهذا الفيتامين كالبيض، السمك، والفطر وذلك لكي يتمكن الجسم من بناء الفيتامين المهم لصحة العضلات والعظام.

وحذّرت المجلة الألمانية الناس من تناول مكملات الفيتامين (د) دون الرجوع للطبيب، وقالت إنّ هذا الأمر يزيد من احتمال الإصابة بحصوات أو تكلس الكلى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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