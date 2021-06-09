وحيد قرن يعزف أغنية على البيانو.. شاهد الفيديو

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه وحيد قرن يعيش في حديقة حيوان دنفر البريطانية، وهو يعزف أغنية Happy Birthday على آلة لبيانو.

حيث قام أحد عمال الحديقة بالإمساك بالبيانو في حين قام الحيوان بعزف الأغنية بمهارة كبيرة، مستخدماً شفته العلوية فقط.

وقالت الحديقة في منشورٍ نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك، إنّ وحيد القرن أراد الاحتفال بعيد ميلاده بطريقة مميزة للغاية.

وقال مدير الاتصالات في حديقة الحيوانات إنّ وحيد القرن ولد عام 2009 في حديقة حيوان سان دييجو سفاري بارك، قبل أن يتم نقله في العام 2015 لحديقة حيوانات دنفر.

يذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بعدد كبير من المشاهدات والتعليقات، التي أشادت بمهارة وحيد القرن في العزف على البيانو.

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