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“مارفل” تُقرر قتل أحد أبطالها المحبوبين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال موقع ديجتال سباي الأمريكي إنّ الإصدار الجديد من مجموعة القصص عالم مارفل، والذي سيصدر في سبتمبر القادم تحت اسم Death of Doctor Strangeسيشهد مقتل دكتور سترينج، الذي يعد أحد أبطال عالم أفنجرز المحبوبين.

وأشار الموقع إلى أنّ القصص الجديدة ستكون من تأليف الكاتب جيد ماي ورسوم لي جاربت، وستمتد ل5 أعداد، وستتناول مصير العالم بعد وفاة الدكتور سترينج.

وعبّر المصمم لي جاربت عن فخره وسعادته لأنّه سيقوم بتصميم الأعداد الأخيرة للشخصية، وقال إنّ دكتور سترينج كان من أوائل الأشخاص الذين ظهروا في عالم مارفل.

يذكر أنّ الممثل البريطاني بيندكت كمبرباتش، هو من يلعب شخصية الدكتور سترينج في سلسلة أفلام أفنج

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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