“مارفل” تُقرر قتل أحد أبطالها المحبوبين

قال موقع ديجتال سباي الأمريكي إنّ الإصدار الجديد من مجموعة القصص عالم مارفل، والذي سيصدر في سبتمبر القادم تحت اسم Death of Doctor Strangeسيشهد مقتل دكتور سترينج، الذي يعد أحد أبطال عالم أفنجرز المحبوبين.

وأشار الموقع إلى أنّ القصص الجديدة ستكون من تأليف الكاتب جيد ماي ورسوم لي جاربت، وستمتد ل5 أعداد، وستتناول مصير العالم بعد وفاة الدكتور سترينج.

وعبّر المصمم لي جاربت عن فخره وسعادته لأنّه سيقوم بتصميم الأعداد الأخيرة للشخصية، وقال إنّ دكتور سترينج كان من أوائل الأشخاص الذين ظهروا في عالم مارفل.

يذكر أنّ الممثل البريطاني بيندكت كمبرباتش، هو من يلعب شخصية الدكتور سترينج في سلسلة أفلام أفنج

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