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أبل تُطلق ميزة التحكم الشامل لنقل المحتوى

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أبل من خلال مؤتمر المطورين عن ميزة جديدة تساعد على نقل المحتوى بين أجهزتها بسهولة، أطلقت عليها التحكم الشامل.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ ميزتها الجديدة ستكون موجودة في نظام ماك أو إس مونتري، الذي يعدّ أحدث نظام تشغيل من أبل.

وستتيح الميزة الجديدة المجال أمام المستخدمين من أجل نقل المحتوى إلى كمبيوتر ماك المحمول، أو كمبيوتر سطح المكتب، إلى جهاز آخر.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الميزة الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية سحب الملفات وإفلاتها بين جهاز كمبيوتر ماك وجهاز آيباد، دون أن يضطر لاستخدام أي إعدادات.

يذكر أنّ مايكروسوفت، أكدت بأنّ الميزة الجديدة ستصل للمستخدمين مع إطلاق النظام الجديد في الخريف القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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