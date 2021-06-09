صبي يعثر على سيف أثري يعود للقرن الـ16

عثر مراهق ألماني يبلغ من العمر 12 عاماً أثناء سيره في غابة تقع بالقرب من قرية إديرهايم، الواقعة على بعد 120 كيلو متر شمال غربي ميونخ، على سيف أثري.

وعلى الفور قام الطفل بأخذ السيف الأثري وسلمه للسلطات، التي طلبت منه تسليمه للمتحف.

وبالفعل قام الطفل بتسليم السيف لمتحف المدينة، حيث قام الخبراء بفحصه وقالوا إنّ عمره يصل لحوالي 400 سنة، وبأنّه يعود للقرن السادس عشر.

يذكر أنّ السيف تم وضعه في متحف المدينة في بلدة نويردلينجن البافارية التاريخية، لكي يشاهده زوار المتحف، في حين مُنح الطفل بطاقة مجانية لكي يزور المتحف ويتعرف على محتوياته.

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