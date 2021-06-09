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فارس كرم غاضب من تصرفات الفنانين اللبنانيين

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان اللبناني فارس كرم،عن غضبه من تصرفات بعض الفنانين اللبنانيين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: حركات بعض الفنانين على السوشال ميديا تجعلني أشعر بالخجل عندما ينادي أحدهم فنان، واختتم التغريدة بكلمة قرفتونا.

ولم يحدد الفنان اللبناني في التغريدة التي حصدت تفاعلاً كبيراً الفنانين المقصودين في كلامه، لكنّ عشاقه ومتابعيه أكدوا موافقتهم لرأيه.

وكان النجم اللبناني قد أطلق مؤخراً أغنية أمي العدرا على قناة وتري في يوتيوب، وحظيت الأغنية بإعجاب عشاقه الذين تفاعلوا معها بشكلٍ كبير، وتركوا باقة من التعليقات المشجعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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