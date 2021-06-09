آسوس تطرح هاتفا مميزا لعشاق الألعاب

أزاحت شركة آسوس التايوانية الستار عن هاتفٍ جديد مناسب لعشاق الألعاب، مزود ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، أطلقت عليه Rog Phone 5.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 5G، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة ROG UI.

وزودت الشركة التايوانية الهاتف بشاشة مميزة بتردد 144 هرتز، ودقة 1080*2448 بيكسل، ومعدل سطوع 800 شمعةم2، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، مكان لتركيب شريحتي اتصال، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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