إضافات وتعديلات بالجملة.. إليك أبرز مميزات iOS 15

أعلنت شركة آبل الأمريكية، بشكل رسمي، عن عددٍ من الأنظمة التشغيلية لأجهزتها، وعلى رأسها نظام تشغيل iOS 15 ، الخاص بهواتف آيفون، ونظام iPadOS 15 الخاص بأجهزة آيباد، وذلك خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC.

وقالت الشركة إنه تم تحديث مظهر الإشعارات، حيث أصبحت تظهر الإشعارات الأكثر أهمية في الأعلى، وذلك من خلال استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة Focus، التي تعمل على تخصيص التنبيهات، حسب رغبة المستخدم، فمثلًا لو كنت في العمل؛ ستصلك الإشعارات المتعلقة بالعمل، وإشعارات العائلة والأصدقاء، في حال اختيار وضعية الحياة الشخصية.

وطوّرت الشركة نظام تشغيل هواتف آيفون، ومن التحديثات الجديدة أن تطبيق Facetime؛ سيعرض المتصلين على شكل مربعات Grid، ويمكن مشاركة رابط المحادثة مع مستخدمين آخرين للدخول إليها، بشكل يشبه تطبيق Zoom، الذي ذاع صيته، مؤخرًا، وأصبح من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإمكانية استعراض صور المتصلين بوضعية البورتريه.

كما قامت الشركة بتطوير وتحسين كفاءة التطبيق في الاتصال حيث أصبح يدعم الصوت المحيطي، وميزة عزل الضوضاء من الميكروفون، وإضافة ميزة أخرى أطلقت عليها اسم SharePlay، يمكن، من خلالها، مشاركة أي محتوى مع المتصلين كصورة أو مقطع فيديو أو مقطع موسيقي.

كما أضافت الشركة ميزة أسمتها النص الحي “Live Text”، التي تعمل على التعرف على أي نصٍّ مكتوب بخط اليد واستخراج النصوص من الصور، لكنها لن تدعم العربية في الوقت الحالي، وأعلنت الشركة، أيضًا، عن تحديث لتطبيق الطقس، وتطبيق الخرائط Apple Maps.

وفي النظام الجديد iPadOS 15؛ تم تحديث الأدوات، أو ما يطلق عليها اسم Widgets، حيث أصبح بالإمكان وضعها بين التطبيقات، مثلما فعلت الشركة في نظام iOS 14، العام الماضي.

وكان التركيز الأكبر من الشركة على تعدد المهام لمنح المستخدم مساحة استخدام أكثر راحة، حيث بات يمكن للمستخدم تقسيم شاشة الآيباد إلى نصفين، والعمل على تطبيقيْن مختلفيْن في الوقت نفسه، إضافةً إلى تسهيل عملية التنقل بين التطبيقات.

وقامت آبل بإضافة App Library التي تقوم بفرز جميع التطبيقات المثبّتة على جهاز الآيباد بشكل تلقائي، وتم أيضًا نقل تطبيق الترجمة الذي تم اعتماده في آيفون العام الماضي إلى الآيباد، هذا العام.

وأخيرًا، أضافت آبل بعض الميزات لخدمة السحابة iCloud، وسمّتها +iCloud دون زيادة في سعر اشتراك الخدمة، وفيها حماية لهويتك عند تصفح الانترنت، حيث تقوم الخدمة بإنشاء حساب بريد الكتروني وهمي لأي خدمة أو موقع يتطلّب منك وضع بريدك الالكتروني

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