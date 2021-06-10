سامسونج تحدث واجهة تطبيق SmartThings – ما هو هذا التطبيق وكيف تستفيد منه؟

سامسونج لديها تطبيق هام جدًا يحمل الاسم SmartThings أو الأشياء الذكية! وكما يمكنك أن تلاحظ من الاسم، هذا التطبيق معني كليًا بالتحكم في أجهزة المنزل الذكي وإنترنت الأشياء عن بعد، واليوم بدأ تطبيق SmartThings في استلام تحديث مهم من حيث الشكل والمظهر، وهو الذي سنوضحه لكم في هذا المقال، إلى جانب توضيح المميزات والخواص الجديدة.

ما الجديد في تحديث تطبيق SmartThings وكيف تستخدمه؟

التحديث الجديد قد زاد من جمالية شكل التطبيق، حيث أصبح يأتي بمظهر أخف وأكثر حداثة الآن، وهذا بعد فترة قصيرة من إطلاق نفس التطبيق لنظام تشغيل ويندوز 10 بعد انتظار طويل جدًا! وهو الذي يمكنك تحميله من هنا.

هذا التطبيق ببساطة يسمح لك بالتحكم في جميع أجهزة المنزل الذكي عن بعد، من خلال حساب Samsung بالطبع، حيث أنك بمجرد أن تحمل التطبيق وتفتحه سيجب عليك أن تسجل دخولك لحساب سامسونج الخاص بك، ومن ثم ستبدأ بربط الأجهزة الذكية في منزلك بشكل تلقائي من خلال واجهته السهلة.

التحديث الجديد سيجعل الوصول للأجهزة المنزلية الخاصة بك أسهل بكثير، وسيمكنك التحكم فيها من التطبيق كما هي العادة، إلى جانب أن هذ التطبيق يستخدم للتحكم في متعقب SmartTag الخاص بسامسونج والآن ومع وجود تطبيق الويندوز سيمكنك أن تتحكم في كل الأجهزة كالمصابيح، أجهزة التلفاز، المكيف والمزيد مباشرةً من التطبيق.

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