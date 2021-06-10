هل التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15 التجريبي خطوة جيدة الآن؟

أعلنت ابل رسمياً عن تحديث iOS 15 و iPadOS 15 لأجهزة الايفون والايباد خلال مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 وبعدها مباشرة قامت بتوفير الإصدار التجريبي Beta من تلك التحديثات للمطورين. وهناك الكثير من المستخدمين الذين يتساءلون عن تحديث أنظمة التشغيل في أجهزتهم إلى الإصدارات التجريبية الجديدة؟

إيجابيات التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15 التجريبي

هناك بعض الإيجابيات التي سوف تحصل عليها عند التحديث إلى الإصدارات التجريبية الجديدة. حالياً الإصدار التجريبي المتاح هو إصدار المطورين Beta Developer وهو متاح للأشخاص الذين يملكون حساب ابل خاص بالمطورين فقط. (لاحقاً سوف يتم توفير النسخة التجريبية العامة لمشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program ).

الإيجابيات تشمل السبق في تجربة المميزات الجديدة في iOS 15 و iPadOS 15 هذا في حد ذاته أمر ممتع ومشوق من ناحية التجربة في حد ذاتها ومن ناحية الاستمتاع بالمزايا الجديدة قبل الجميع بعدة اشهر.

أيضاً سوف تتيح لك تنزيل النسخة التجريبية الإبلاغ عن أية أعطال أو أخطاء أو مشاكل في النظام وبذلك تساعد ابل ومهندسيها على ترقية النسخة التجريبية وإصلاح الأخطاء والثغرات قبل الإطلاق الرسمي النهائي، ولهذا السبب خصيصاً وضعت ابل برنامج الإصدارات التجريبية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

سلبيات التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15

هناك العديد من السلبيات التي سوف تواجهها عند التحديث وبالأخص كثرة المشاكل المتعلقة بالنسخة التجريبية لأنها عادة ما تكون غير مستقرة.

هناك بعض المشاكل التي سوف تواجهها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

مواجهة أخطاء متعددة في النظام

عدم توافق بعض التطبيقات مع التحديث الجديد مما يتسبب في انهيارها.

قد تحدث مشاكل أثناء عملية التثبيت مما يؤدي إلى عواقب وخيمة كفقدان البيانات (خاصة إن كنت تحاول تثبيت النظام يدوياً بدون امتلاك حساب مطورين).

لا يوجد جيلبريك متاح للنسخة التجريبية في حالة كنت مهتماً به.

عدم القدرة على النسخ الاحتياطي في الإصدار التجريبي.

إن لم تكن مطوراً فننصحك بالتريث قليلاً والانتظار على الأقل حتى صدور النسخة التجريبية العامة Public Beta وهي النسخة التجريبية الأكثر استقراراً مقارنة بنسخة المطورين.

أما إذا كنت معتمداً على جهازك بشكل واسع فلا ينصح بتثبيت النسخة التجريبية من الأساس ويفضل الانتظار حتى صدور النسخة النهائية المستقرة في شهر سبتمبر المقبل.