إطلاق النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 12 مع ظهور أهم المميزات

من المتعارف عليه أن قوقل لا تهتم كثيرًا بالتصميمات والشكل في النسخ التجريبية ونسخ المطورين من كل إصدار أندرويد جديد، وبدلًا من ذلك فالشركة تهتم أكثر بالـAPIs والتفاصيل البرمجية وهذه الأمور! لكن ها هي قوقل مع النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 12 تكشف عن تغييرات شكلية عديدة، إلى جانب ظهور مميزات وخواص منتظرة حقًا.

ما الجديد في النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 12؟

ضمن النسخة الجديدة ظهر التصميم الشكلي الأول للوحة التحكم في الخصوصية Privacy Dashboard، هذا إلى جانب الظهور الواضح الأول لخاصية التعرف على استخدام النظام للميكروفون والكاميرا على شكل مؤشر صغير، نضيف إلى ذلك تصميمات منطقة التحكم السريع.

من الصورة التالية يمكنك أن ترى خاصية لوحة تحكم الخصوصية Privacy Dashboard وهي حية ترزق، وكما نعلم، هذه الخاصية ستساعد المستخدمين على إدارة الخصوصية والأمان الرقمي والتحكم في مزيد من الخيارات والتفاصيل المتعلقة بأمور مثل التتبع أو الوصول للكاميرا والميكروفون وخلافه.

من الصورة التالية أيضًا نلقي نظرتنا على منطقة التحكم السريع في إعدادات النظام بعد إعادة تصميمها، إلى جانب مؤشر استخدام الكاميرا والميكروفون المدمج في النظام والذي يظهر جليًا أعلى يمين الشاشة!

قوقل ستوفر واجهات برمجية APIs لمطوري البرامج والتطبيقات تساعدهم على تطوير تطبيقات متكاملة مع تلك التحديثات الجديدة، إلى جانب ذلك، الآن ستظهر لك نافذة إشعارية بسيطة في حالة قام أحد التطبيقات بالوصول للمحتوى الذي تقوم بنسخه أو لصقه في أي مكان ضمن النظام، تمامًا مثل نظام iOS.

هذ كان كل شيء تقريبًا، يمكن لأي مستخدم الآن تحميل النظام على هاتفه لغرض التجربة، وهذا متاح بالفعل لهواتف عديدة من شركات مختلفة، لكن نحن ننصح بالانتظار حتى إطلاق النسخة النهائية من النظام وهي التي ستوفرها قوقل في سبتمبر أو أكتوبر، وستتوفر لاحقًا من الشركات لهواتفها بشكل تدريجي.

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