جوجل ستسمح رسميًا بتواجد محركات بحث منافسة على نظام أندرويد! إليك التفاصيل

محرك بحث جوجل هو المحرك الافتراضي على نظام أندرويد، وغالبًا لو لم يكون الافتراضي لاختارة المستخدمين بأنفسهم لما يقدمه من جودة، لكن كما نعلم، النظام افتراضي على أندرويد لأن النظام نفسه من تطوير قوقل! وهذا مفهوم، لكن هل كنت تعلم أن قوقل لا توفر محركات بحث أخرى ليختار منها المستخدم؟ وإن وفرتها فهي تأخذ من مطوريها مبالغ طائلة.

جوجل ستسمح رسميًا لأي محرك بحث عام ومنافس مثل Bing من مايكروسوفت أو Yandex الروسي بالظهور افتراضيًا للمستخدم لكي يختار منهم أو يختار جوجل بالطبع، حيث سيكون العدد الإجمالي هو 12 محرك بحث يمكن للمستخدم أن يختار أحدهم ليكون افتراضيًا، والمفاجئ أن جوجل لن تتقاضى أي مال من الشركات المطورة لهذه المحركات!

في حالة اختار المستخدم محرك بحث منافس غير محرك بحث جوجل، سيقوم نظام التشغيل بتحميل التطبيق تلقائيًا وجعله افتراضيًا للنظام بأكلمه! ولعلك تتساءل.. لماذا تفعل جوجل ذلك؟

تأتي هذه الخطوة من العملاقة الأمريكية بعد نزاعات طويلة مرت بها قوقل مع الاتحاد الأوروبي، وضمن هذه النزاعات دفعت الشركة ما يصل إلى 5 مليار دولار أمريكي! وذلك بتهمة الاحتكار وقتل المنافسة! وعليه اتخذت قوقل قرارها هذا وأعلنت عنه رسميًا، ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرارات مضادة للاحتكار في الفترات المقبلة.

هذا كله حتى الآن ينطبق على الاتحاد الأوروبي، لكن مع مرور الوقت غالبًا سيتم تعميم هذه الخطة، ونذكر أنها موجهة أكثر للمستخدم الذي لا يمتلك خلفية تقنية، لكن لو كنت تمتلك خلفية تقنية يمكن تغيير محرك البحث بنفسك بسهولة.