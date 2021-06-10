كارمن سليمان تضع اللمسات الأخيرة على أغنية لعبتي

تستعد النجمة اللبنانية كارمن سليمان لإطلاق أغنية جديدة ستحمل اسم “لعبتي”. وقالت إنّها تضع الآن اللمسات الأخيرة على الأغنية تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة.

وستتعاون كارمن سليمان في الأغنية الجديدة مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري.

وأغنية “لعبتي” من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح.

من جهة أخرى، عبّر موزّع الأغنية عن سعادته بالتعامل مع النجمة اللبنانية، وقال إنّها تملك صوتا مميزا، وتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية تتحضر لتقديم دويتو غنائي وتمثيلي يجمعها بالفنان المصري محمد الشرنوبي ضمن أحداث العرض المسرحي الجديد من مسرحية ألف ليلة وليلة والتي سيخرجها المخرج مجدي الهواري.

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