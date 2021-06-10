بحثاً عن الإنترنت.. طلاب هنود يخيّمون في التلال

فاجأت جامعة ميزورام الهندية طلابها بقرار ينص على إقامة الامتحانات عن بعد من أجل حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وترك قرار حوالي 24 ألف طالب وطالبة في حيرة من أمرهم، خاصة طلاب المناطق النائية الذين لا توجد لديهم شبكة إنترنت مستقرة.

وبسبب هذا القرار اضطر بعض الطلاب في المناطق النائية الواقعة في المقاطعات الجنوبية بخاصة ولايات سايها ولونغلي لتسلق التلال من أجل الوصول إلى الإنترنت وتقديم امتحاناتهم.

من جهةٍ أخرى قال مسؤول الامتحانات في الجامعة إنّ الجامعة تعلم معاناة الطلاب، وأشار إلى أنّ المنظمات الطلابية وغير الرسمية أقامت مخيمات للطلاب، ومدّت لهم يد العون.

وبرر المسؤول ضعف الإنترنت بأنّها مناطق نائية، بالإضافة لوقوعها على الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.

يذكر أنّ حوالي 50 طالباً توافدوا على المخيمات التي أقيمت على التلال حتى يوم 3 يونيو الجاري من أجل تقديم امتحاناتهم.

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