المغربي حاتم عمور يغني “أحلى إبداع” باللهجة العراقية

أطلق الفنان المغربي حاتم عمور على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدةً باللهجة العراقية حملت اسم أحلى إبداع، والتي تعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد بلا حدود.

حيث نشر الفنان المغربي على صحفته الرسمية في إنستجرام بوستر الأغنية وعلّق عليه بالقول أخيراً وبعد طول انتظار أقدم لكم جمهوري العزيز ثاني عمل من ألبومي الجديد.

وأغنية أحلى إبداع من كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي.

وحققت الأغنية عدد جيد من المشاهدات فور إطلاقها، وتفاعلها معه عشاقه الذين أثنوا على حسن أدائه للجهة العراقية.

يذكر أنّ الفنان العراقي يستعد لإطلاق باقي أغاني ألبومه بلا حدود والذي سيحتوي على أغاني بلهجات خليجية، عراقية ومغربية.

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