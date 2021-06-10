بسبب وجبة طعام.. أمريكي يهدد بإعدام عمال مطعم

شهدت مقاطعة ستانفورد بولاية فرجينيا الأمريكية حادثةً غير مألوفة، إذ قام شخص غاضب بتهديد عمال مطعم ماكدونالدز بالقتل بسبب وجبة طعام.

حيث قام الأمريكي جميس سيرينغر بالدخول للمطعم، وطلب وجبة هابي ميل، لكنّ عمال المطعم طلبوا منه تغيير الوجبة لأنّها تحتاج لوقت طويل لإعدادها، الأمر الذي جعل البالغ من العمر 37 عاماً يغضب ويهدد الجميع بقتلهم في حال عاد ولم يجد وجبته جاهزة.

وعلى الفور قام عمال المطعم بالاتصال بالشرطة، وأبلغوها بالتهديد الأمر الذي دفعها للبحث عن الرجل الذي كان قد هدد شخصاً آخر بالسلاح الناري الذي يملكه.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على الرجل بعدما عاد للمطعم لأخذ وجبته، ووجهت له 4 تهم وقدمته للمحكمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية