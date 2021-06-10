بلاك فيو تطلق تابا جديدا بسعر منافس

كشفت شركة بلاك فيو الصينية عن تاب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Blackview 10.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج MTK8768 ثماني النوى، ونظام تشغيل قائم على نظام Android 11.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي بشاشة مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 128، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بابت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة 5.5 ساعات عند تشغيل الألعاب، و6 ساعات عند تشغيل الفيديو، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق العالمية يوم 12 يونيو الجاري بسعر يصل إلى 149 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية