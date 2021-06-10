هكذا يمكن لمستخدمي توتير جني الأموال

أكدّت التقارير الواردة من داخل تويتر استعداد الشركة لطرح خدمة Super Follows التي ستوفر للمستخدمين إمكانية جني الأموال عن طريق حساباتهم في تويتر.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية فرض رسوم على تغريدتهم مقابل تزويد المتابعين بمحتوى إضافي مميز.

ووضعت الشركة الأمريكية عدّة شروط يجب أن تتوفر في المستخدمين الذي يريدون الاستفادة من هذه الميزة، ومن أبرز هذه الشروط أن المستخدم تجاوز سن ال18، وأنّ تحتوي صفحاتهم على أكثر من 10 آلاف متابع، وأن يكون نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال ال30 يوم التي تسبق تقديم طلبهم لتفعيل الميزة.

وأشارت تويتر إلى أنّ مقدمو الخدمة سيكونون قادرين على تصنيف المحتوى الذي سيوفره لمتابعيهم إلى فئات كفئة الرياضة، فئة البث الصوتي، وغيرها.

يذكر أنّ تويتر قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مجموعة من التحديثات والميزات التي تهدف من خلالها جذب المستخدمين إليها.

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