غوغل تكشف ميزات الإصدار التجريبي الثاني لنظام Android 12

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الإصدار التجريبي الثاني لنظام Android 12، والذي يحتوي على عدد كبير من الميزات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإصدار الجديد سيحتوي على مفاتيح لإيقاف الميكروفون والكاميرا مع مؤشرات تعمل على إظهار المستشعرات المستخدمة، وتصميم جيد لإعدادات الواي فاي.

كما ستزود غوغل الإصدار الجديد بميزة Privacy Dashboard والتي تعمل على تقديم تقرير للمستخدم حول التطبيقات التي تعمل على الوصول إلى الكاميرا، الميكرفون، وإظهار مدة استخدام هذه التكوينات على مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك فإنّها تتيح إمكانية الوصول إلى تفاصيل حول نشاط المستخدم في مخطط زمني يظهر أسباب استخدام المستشعرات في التطبيقات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النظام الجديد سيعمل على إظهار نقطة صغيرة في شريط الحالة في حال قام باستخدام أحد المستشعرات في التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية