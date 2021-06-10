منوعات

غوغل تكشف ميزات الإصدار التجريبي الثاني لنظام Android 12

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الإصدار التجريبي الثاني لنظام Android 12، والذي يحتوي على عدد كبير من الميزات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإصدار الجديد سيحتوي على مفاتيح لإيقاف الميكروفون والكاميرا مع مؤشرات تعمل على إظهار المستشعرات المستخدمة، وتصميم جيد لإعدادات الواي فاي.

كما ستزود غوغل الإصدار الجديد بميزة Privacy Dashboard والتي تعمل على تقديم تقرير للمستخدم حول التطبيقات التي تعمل على الوصول إلى الكاميرا، الميكرفون، وإظهار مدة استخدام هذه التكوينات على مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك فإنّها تتيح إمكانية الوصول إلى تفاصيل حول نشاط المستخدم في مخطط زمني يظهر أسباب استخدام المستشعرات في التطبيقات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النظام الجديد سيعمل على إظهار نقطة صغيرة في شريط الحالة في حال قام باستخدام أحد المستشعرات في التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك