متى يكون تورم الجفن خطيراً؟

أكدّ المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية وجود أسباب عديدة تؤدي لحدوث تورم الجفن، وقال إنّ التورم يحدث نتيجة أسباب قد تكون بسيطة أحياناً وخطيرة في أحيان أخرى.

وحدد المركز الألماني أسباب التورم البسيطة بقلة النوم، الإكثار من الملح والكافيين، بالإضافة لالتهاب الملتحمة والحساسية الناجمة عن حبوب اللقاح والعث المنزلي، أو جفاف العين أو دخول جسم غريب فيها.

وأوضح المركز بأنّ تورم العين قد يشير في بعض الأحيان للإصابة بأمراض خطيرة كارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل في القلب أو الكلى أو الغدة الدرقية.

وقال المركز الألماني إنّ التورم ترافقه عادةً بعض الأعراض الأخرى كالحكة، الألم، الحرقان، بالإضافة للاحمرار وزيادة إفراز الدموع.

ودعا المركز الأشخاص الذين يعانون من تورم الجفن لمراجعة الطبيب لتحديد الأسباب واختيار العلاج المناسب والذي يكون عادةً على شكل قطرات ومراهم تعمل على إزالة التورم، بالإضافة للكمادات الباردة في حال كان التورم حدث نتيجة أمر غير مرض، أما في حال حدث نتيجة أمر مرضي فإن علاجه يكون عن طريق علاج المرض الأساسي المسبب لحدوثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية