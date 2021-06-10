تحديث iOS 15 – هكذا سوف تتيح ابل لك توريث حسابك بعد مماتك!

مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 أطلقت ابل برنامجاً بعنوان برنامج الإرث الرقمي Digital Legacy Program والتي تتيح للمستخدم تحديد ورثة للوصول إلى الحساب والبيانات الشخصية بعد وفاته!

ما هي ميزة الإرث الرقمي Digital Legacy Program ؟

هي بحسب وصف ابل ميزة تمكن المستخدم من جعل أصدقاؤه أو أي من أفراد عائلته قادرون على الوصول إلى حساب ابل وما يحتويه من صور ومعلومات شخصية أخرى مهمة بعد وفاته.

يمكن للمستخدم تحديد أولئك الأشخاص الذين سوف يملكون القدرة الوصول للحساب بغض النظر عن درجة قرابتهم.

حتى يتمكن الأشخاص الذين قمت بتعينهم من الوصول إلى بياناتك سيتوجب عليهم تقديم شهادة وفاة موثقة من جهة رسمية أي أنها لن تصبح ثغرة أمام أولئك الذين يودون فك قفل أي جهاز من ابل حتى ولو كان مفقوداً أو مسروقاً.

هذا البرنامج سوف يكون متاحاً على أجهزة الايفون والايباد بالإضافة إلى أجهزة ماك. بالإضافة إلى ذلك أيضاً قامت بإضافة ميزة وضع حسابات استرداد Recovery Contacts لتتيح للمستخدم إمكانية الوصول مرة أخرى لحسابه عند فقدان كلمة المرور.

متى سيتوفر البرنامج رسمياً؟

سوف يتوفر برنامج الإرث الرقمي Digital Legacy Program رسمياً عند الإطلاق النهائي لتحديثات ابل الجديدة: iOS 15 و iPadOS 15 و macOS Menetery وذلك بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ما رأيك في تلك الخاصية الجديدة؟ وهل تراها مفيدة للمستخدم أم لا ؟