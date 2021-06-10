بريطانية تنقذ شقيقتها التوأم من بين فكي التمساح

تفاجأت البريطانية جورجيا باختفاء شقيقتها التوأم ميلسا أثناء قيامهما بالسباحة في بحيرة مانيالتبيك التي تقع بالقرب من منتجع إسكونديدو لركوب الأمواج في المكسيك الواقع على شاطئ المحيط الهادي.

وقال والدهما إنّ جورجيا وميلسا كانتا تسبحان رفقة فوجٍ سياحي في البحيرة قبل أن تسمع صراخ أختها التي اختفت تحت الماء.

وعلى الفور قامت جورجيا بالغوص تحت الماء والبحث عن شقيقتها التي كانت بين فكي التمساح، واستطاعت بشجاعة تخليص شقيقتها من الموت المحتم، وسحبتها للسطح، قبل أن يهاجمها التمساح مرةً أخرى لتقوم بضربه وتجبره على الابتعاد عنها وعن شقيقتها.

من جهةٍ أخرى قال والدها إنّ جورجيا تمكنت من إنقاذ شقيقتها التوأم بفضل خبرتها في الغطس.

يذكر أنّ ميلسا وضعت في غيبوبة اصطناعية، وذلك بسبب المياه التي دخلت رئتيها، وقالت والدتها إنّها على قيد الحياة لكننا لا نعلم تأثير إصابتها على حياتها.

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