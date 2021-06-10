فنان مصري يروي سيرة سمير غانم في أغنية

أكدّ الفنان المصري إيساف استعداده لطرح أغنية “سيرة حلوة” التي تتحدث عن مسيرة وسيرة الفنان الراحل سمير غانم.

حيث نشر على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام مقطع فيديو من الأغنية وعلّق عليه بالقول: إهداء إلى تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين أدخل البسمة لبيوتنا كلنا، واختتم كلامه بالقول إهداء من القلوب إلى حبيب القلوب سمير غانم.

وحظي منشور النجم المصري بإعجاب متابعيه وعشاقه الذين أشادوا بوفائه لنجم الكوميديا الراحل.

وأغنية سيرة حلوة من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، وأحمد شعتوت، ومن المتوقع طرحها على يوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة.

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