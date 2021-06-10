تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M32

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Galaxy M32.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G85 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية هذا الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة وجودة عرض FHD PLUS، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 و6 غيغا بايت.

ولم تستطع التسريبات التوصل لسعة البطارية، لكنّها أكدّت احتواء الجهاز على منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأزرق والأسود وستطلقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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