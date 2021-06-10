ممرضة تشتري حاجاتها عبر بطاقة امرأة متوفية

ألقت السلطات البريطانية القبض على ممرضة تدعى عائشة بشارات بتهمة استغلال بطاقة مصرفية لامرأة متوفاة في شراء بعض الحاجيات.

وقالت الشرطة إنّ الحادثة وقعت في مسشتفى هارتلانذز في مدينة برمنغهام البريطانية، حيث قامت الممرضة البالغة من العمر 23 عاماً بأخذ بطاقة ائتمان امرأة تبلغ من العمر 83 عاماً توفيت بالمستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، واستخدمتها في عمليات شراء.

وأشارت بيانات المستشفى إلى أنّ المرأة توفيت يوم 24 يناير الماضي، وبأنّ الموظفة أجرت بعد 17 يوم من وفاتها 6 عمليات سحب بيوم واحد بقيمة 1 جنيه في كل مرة، قبل أن تعيد الكرة وتشتري ب4 جنيه، وبعد 4 أيام حاولت الشراء لكنّها تفاجأت بتوقف البطاقة.

من جانبها قالت المرضة إنّها عثرت على البطاقة وأنّها استخدمتها بالخطأ، قبل أن تعترف بالنهاية بجريمتها.

ووصف ضابط الشرطة تصرف المرأة بالخيانة العظمة، وقال إنّها تسببت بأسى كبير لعائلة الضحية.

يذكر أنّ المحكمة قضت بسجن المرأة بسجنها لعدة أشهر مع تأجيل التنفيذ لمدة عام ونصف.

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