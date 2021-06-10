شكران مرتجى تؤكد بدء تصوير الجزء الثاني من “الكندوش”

أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى عن بدء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

حيث نشرت النجمة السورية في حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بمخرج العمل سمير حسين من كواليس العمل وعلّقت على الصورة بالقول: الجزء الثاني من الكندوش بيت أم مصطفى.

وحظيت الصورة بإعجاب عشاق شكران مرتجى الذين تمنوا بأنّ يكون الجزء الجديد من العمل أفضل من الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من مسلسل الكندوش قد تعرض لانتقادات عديدة من المتابعين والنقاد، لضعف النص، ولعدم وجود حبكة أو أحداث مسيرة تشد المتابعين.

ولقد أكدّ عدد من أبطال العمل ككندا حنا، أيمن زيدان، وحسام تحسين بيك الأمر، وألقوا اللوم في هذا الموضوع على المخرج.

يذكر أنّ شكران مرتجى حصلت قبل عدة أيام على الإقامة الذهبية في الإمارات لتنضم بذلك لقائمة الفنانين السوريين الذين حصلوا على هذه الإقامة خلال الفترة الماضية.

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