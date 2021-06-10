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موديرنا تطلب منحها ترخيصاً لتطعيم المراهقين بلقاحها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدمت شركة موديرنا الأمريكية بطلب خاص لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبت من خلالها منحها ترخيصاً يتيح استخدام لقاحها الخاص لمواجهة كورونا من أجل تطعيم المراهقين في الحالات الطارئة.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها تقدمت بطلبها بعدما أثبتت نتائج المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب التي أجريت على المراهقين في أمريكا فعالية اللقاح وقدرته على حمايتهم من الإصابة بعدوى كوفيد 19.

وتنتظر الشركة الآن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتأمل في أن تمنحها الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لتطعيم المراهقين.

يذكر أنّ الهيئة المسؤولة عن تنظيم العقاقير في الاتحاد الأوروبي تقوم حالياً بتقييم استخدام لقاح موديرنا لتطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عام بهذا اللقاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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